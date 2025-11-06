KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? 2025 2026 KYK bursu ne kadar ve ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ücreti öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. KYK burs ödemeleriyle ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) burs ödeme tarihlerini bekliyor. Burs ve kredi alacak öğrenciler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabiliyor. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? KYK bursu nereye, hangi karta yatıyor? KYK bursu nasıl ve nereden sorgulanır?