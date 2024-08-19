KYK burs/kredi başvuru tarihleri: 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan KYK kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024-2025 GSB ile KYK burs başvurularının başlayacağı tarih...
KYK burs başvurularında geri sayım sürüyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Peki, "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte KYK burs başvuru tarihleri...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.
KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.