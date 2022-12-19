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KYK bursları ne zaman ödenecek? İşte kredi ve bursların yatırılacağı tarih...

KYK burs ve kredi sonuçlarının 16 Aralık tarihinde açıklanmasıyla gözler burs ve kredilerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan ilk burs ve kredi ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması ile duyurulan sonuçların sonrasında GSB ile KYK burs ve kredi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.
  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

     
  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

     
  • KYK ilk bursları ne zaman ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman, ayın kaçında hesaba yatacak ve toplu mu yatacak

    15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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