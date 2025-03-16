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        Haberler Bilgi Spor La Liga: Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid- Barcelona muhtemel 11

        Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Atletico Madrid- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:51
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        La Liga'da 28. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

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        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Atletico Madrid- Barcelona maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

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        ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Callagher, Griezmann, Alvarez

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        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczensny, Kounde, Araujo, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

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