Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Atletico Madrid- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 27 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
La Liga'da 28. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Barcelona maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.