Lagom Quartet 'Ölçü ve Denge'yle Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Pera Klasikleri bahar sezonunun son konserinde “Ölçü ve Denge” temasıyla klasik müzikseverleri Lagom Quartet’in ezgileriyle buluşturuyor. Vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkinin yer aldığı sergi salonunda gerçekleşecek konserde, Beethoven ve Dvorak’ın eserleri müzikseverleri bambaşka dünyalara götürecek.

Enstrümanında usta dört müzisyen; Huseynali Huseynaliyev, Aliya Okeev, Semih Tercan ve Yaşar Köroğlu’nun yer aldığı Lagom Quartet, Beethoven ve Dvorak'ın yaylı kuartetler için iki sevilen eserini seslendirecek.