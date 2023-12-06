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        Haberler Dünya Amerika Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı

        Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı

        ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:04
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        Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
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        ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nevada Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı alarmı verildi.

        Polis tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin Beam Hall binasında "aktif bir silahlı saldırı" olarak nitelendirerek, öğrencileri salonu boşaltmaya ve güvenli bir alana sığınmaya çağırdı.

        Polis, saldırıda “birden fazla kurbanın” olduğunu ve olaya müdahale edildiğini belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun” dedi.

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