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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 778, Meksika'da 437, Arjantin'de 112, Kolombiya'da 100, Peru'da 191, Şili'de 88 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 778 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 255 bin 720'ye, 35 bin 742 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 587 bin 1'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 44 bin 699 vaka ve 59 bin 546 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 457 bin 100'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 437 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 186 bin 152’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 89 bin 281’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 639 bin 943’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 52 bin 77, 4 bin 658 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 112 bin 23’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 911 bin 338 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 886’ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 570 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 260’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 151 bin 633’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 191 kişi yaşamını yitirdi ve 1616 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 332 bin 939'a, virüse bağlı can kaybı 46 bin 685'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 236 bin 668'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 660’a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 82 artışla 829 bin 770'e, iyileşenlerin sayısı 784 bin 213'e ulaştı.

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