Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lavrov: Toprak tavizini niçin istiyorlar? | Dış Haberler

        Lavrov: Avrupa'yı neden müzakerelere davet edelim?

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için düzenlenecek olan müzakerelerin içeriğine dair yorumda bulundu. ABD ve Ukrayna tarafından gelen toprak tavizi taleplerine değinen Lavrov "Toprak tavizlerinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Ne için, Rusların yok edilmesi için mi?" diyerek toprak tavizi ihtimalini dışladı. Lavrov diğer yandan, Avrupa'nın savaşı devam ettirme isteğiyle barış masasında ne yapacağına dair retorik bir soru yöneltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lavrov: Avrupa'yı neden davet edelim?
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için toplanacak olan barış müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Lavrov, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından dile getirilen toprak takası iddialarına değindi.

        Lavrov "Toprak tavizlerinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Ne için, Kursk'ta olduğu gibi Rusların yok edilmesi için mi? Topraklardan nasıl vazgeçilecek, Rus halkıyla beraber mi yoksa onlar olmadan mı? Yoksa sadece nadir toprak madenleri bulunanlardan mı vazgeçilecek?" diyerek toprak tavizi iddialarına karşı Rusya'nın tavrını netleştirdi.

        REKLAM

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, toprak takasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

        LAVROV'DAN AVRUPA AÇIKLAMASI

        Lavrov ayrıca Avrupa ülkelerinin barış müzakelerindeki rolüne ilişkin de açıklamada bulundu. Avrupa ülkelerinin barış müzakerelerine ateşkes talebiyle gelebileceğini işaret eden Lavrov "Onların barış masasında ne yapacağını bilemiyorum. Avrupa savaşı sürdürmek istiyorsa onları neden müzakerelere davet edelim?" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"