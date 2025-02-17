Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için toplanacak olan barış müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından dile getirilen toprak takası iddialarına değindi.

Lavrov "Toprak tavizlerinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Ne için, Kursk'ta olduğu gibi Rusların yok edilmesi için mi? Topraklardan nasıl vazgeçilecek, Rus halkıyla beraber mi yoksa onlar olmadan mı? Yoksa sadece nadir toprak madenleri bulunanlardan mı vazgeçilecek?" diyerek toprak tavizi iddialarına karşı Rusya'nın tavrını netleştirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, toprak takasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

LAVROV'DAN AVRUPA AÇIKLAMASI

Lavrov ayrıca Avrupa ülkelerinin barış müzakelerindeki rolüne ilişkin de açıklamada bulundu. Avrupa ülkelerinin barış müzakerelerine ateşkes talebiyle gelebileceğini işaret eden Lavrov "Onların barış masasında ne yapacağını bilemiyorum. Avrupa savaşı sürdürmek istiyorsa onları neden müzakerelere davet edelim?" dedi.