LC Waikiki çalışma saatleri 2019

İsmi Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden oluşan LC Waikiki (kısaca LCW),Türkiye'nin en büyük giyim firmalarından bir tanesidir.

LCW, 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk markası olarak devam ediyor.

LC Waikiki, 2009 yılında ilk adımını Romanya’da atarak başladığı yurt dışı yatırımları ile “2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı’’ hedefliyor.

31 yıldır giyim ve moda sektörde faaliyet gösteren LC Waikiki, bugün 45 ülkede 922 mağazada uygun fiyata kaliteli ürünler sunarak müşterilerine ulaşılabilir modanın keyfini yaşatıyor.

LC WAIKIKI ÇALIŞMA SAATLERİ

LCW hafta içi sabah saat 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 22.00’a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde bulunan LC Waikiki mağazaları 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanıyor. Mağazalar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de faaliyet gösteriyor.

LC Waikiki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ve bu bayramların arefe günlerinde de açıktır. LCW ayrıca; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi çeşitli resmi tatil günlerinde de hizmet veriyor.

LCW İLETİŞİM BİLGİLERİ

LC Waikiki Genel Merkezi, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. 0 212 657 55 55 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz.