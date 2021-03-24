Tarihten bu güne farklı kültürlerle yapılan savaşlar, ticaret anlaşmaları ve dostluk ilişkileri elbette dili de etkilemiştir. Türkçe'nin tarih boyunca pek çok dille ilişki halinde olması Farklı dillerden pek çok kelimenin dilimize yerleşmesini sağlamış. Farkı dillerinden birçok kelime alışverişi yapılmıştır. Eski zamanlarda çok fazla kullanılan ancak bugün pek kullanılmayan kelimelerden biri olan Lebaleb kelimesi araştırılıyor. Lebâleb ne demek? Lebâleb anlamı ne? İşte Lebâleb kelimesinin anlamı

LEBALEB NE DEMEK?

Lebâleb, kelimesi Farsça "Ağzına kadar dolu" anlamına karşılık gelmektedir.

Farsça dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.