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Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı gerekli önlemleri alarak ev karantinasında olan şarkıcı Lerzan Mutlu, bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Vaktini nasıl değerlendirdiğini takipçileriyle de paylaşan Mutlu, bu kez öğrencilik yıllarını andı. Şarkıcı, daha önce verdiği bir pozu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"KURALLARA SAYGI DUYARIM AMA UYMAM"

Şirazesi kayık olmayan günlerden... İstanbul Teknik Üniversitesi önü. Bizim okulda devam mecburiyeti vardı ama ben hiç uymazdım. Kurallara saygı duyarım ama uymam. 'Koronavirüs salgınına sıkıyorsa uyma' dediğinizi duyuyorum buna gönüllü uydum. Okulun binasını ve anıları işaret ederken.

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