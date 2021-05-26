Leyla ile Mecnun ile ilgili aramaların ardı arkası kesilmiyor. Her bölümü kahkaha tufanı olan dizi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı...

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisi hakkında flaş açıklamada bulundu. Dizinin aynı kadro ile yeniden çekileceği ve kısa sürede EXXEN'de yayımlanacağını açıkladı.

Konu hakkında gazeteci Birsen Altuntaş, ''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' ifadelerine yer verdi.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI

Ali Atay

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Ege Tanman