Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: 2026 LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularını beraberinde getirdi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS'de sınav süresi 155 dakikadır. LGS sınav giriş belgesi ise sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden erişime sunuluyor. İşte LGS başvuru ve sınav tarihine ilişkin tüm detaylar...
LGS sınav tarihi belli oldu. 8’inci sınıf düzeyinde uygulanan LGS'de tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konular dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınav için geri sayım sürerken, çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS başvuru ve sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "LGS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte LGS tarihi...
2026 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihinin açıklandığını belirtti.
LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene , 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınan LGS başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.
Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.