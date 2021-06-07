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LGS tercihleri ne zaman 2021? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Lise tercihleri ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı aranıyor. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın ardından öğrenciler LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

LGS tercihleri ne zaman 2021? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci LGS tercihleri için heyecanlı bekleyişe geçti. Dün gerçekleştirilen sınav sonrası tercih tarihleri araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

LGS TERCİHLERİ 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış ardından tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Lise tercihleri ise 20-29 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti.

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

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