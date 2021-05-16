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Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı

Libya'da araç kasasında gezdirilen aslan görenleri şaşırttı
AA

Libya'nın başkenti Trablus’ta bir aracın kasasında aslan gezdirildi.

Kentin merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de AA muhabirinin kamerasına yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.

Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.

Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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