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HaberlerDünyaLibya Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye çağrı: Hafter'e karşı net bir tavır alın - Haberler
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Libya Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye çağrı: Hafter'e karşı net bir tavır alın

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, BM Güvenlik Konseyi'nin, UMH'nin Trablus'a yönelik saldırılara karşı sağlam bir tavır alma çağrısını görmezden geldiğini ve sessiz kaldığını belirterek, "Bu, Terhune kentinde toplu mezarların keşfedilmesine yol açtı" dedi.

Libya
DHA

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mesajında, Güvenlik Konseyi'nin, UMH'nin çağrılarına sessiz kaldığını söyledi.

Siala, "Güvenlik Konseyi, UMH'nin Trablus'a yönelik saldırılara karşı sağlam bir tavır alma çağrısını görmezden geldi ve sessiz kaldı. Bu şu anda suç olarak gördüğümüz Terhune´deki toplu mezarların keşfedilmesine yol açtı" dedi.

"BU SEFER SAĞLAM TAVIR ALIN" ÇAĞRISI

Siala, mesajında Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, "Güvenlik Konseyi'nin bu kez Hafter milisleri tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik sağlam bir tavır almasını istiyoruz. Hafter milisleri tarafından öldürülenlerin bulunduğu ve Terhune'de şimdiye kadar keşfedilen mezar sayısı 11'e ulaştı. Bu mezardakilerin bazılarının canlı olarak gömüldüğü, çocukların ve kadınların da bulunduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala, şöyle devam etti:

"Güvenlik Konseyi'ni Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak tüm sorumluluklarını üstlenmeye ve bu mezarlara ilişkin suçluları adalete teslim etmek ve cezasız kalmamalarını sağlamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göndermeye çağırıyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, Hafter ve Terhune'deki milislerinin suçlarını soruşturmak için gerekli ve acil önlemleri almaya; failleri ve liderlerini cezalandırmak, uluslararası adalete karşı sorumlu tutmak ve cezasız kalmamalarını sağlamak için büyük çaba göstermeye çağırıyoruz."

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