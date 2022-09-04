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Haberler Dünya Son dakika: Lihtenştayn'da deprem oturumunda deprem oldu: O anlar kaydedildi!
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Lihtenştayn'da deprem oturumunda deprem oldu: O anlar kaydedildi!

Lihtenştayn'da milletvekillerinin parlamentoda deprem sigortasını görüştüğü oturumda art arda iki deprem oldu, o anlar anbean kaydedildi.

Son dakika: Lihtenştayn'da deprem oturumunda deprem oldu: O anlar kaydedildi!
Deprem oturumunda deprem oldu
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Reuters

Lihtenştayn'da milletvekillerinin parlamentoda deprem sigortasını görüştüğü oturumda art arda iki deprem oldu. 1 Eylül'de gerçekleşen deprem anbean kaydedildi.

Milletvekili Bettina Petzold-Maehr, parlamentonda yaşanan deprem önce, Lihtenştayn vatandaşlarının olası bir depremden etkilenme ihtimalini anlatmıştı. Petzold-Maehr deprem sırasında şaşkınlığını gizleyemedi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nin kayıtları, İsviçre ile Avusturya arasındaki Lihtenştayn'da 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

39 binin biraz altında nüfusa sahip Lihtenştayn, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük dördüncü ülkesi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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