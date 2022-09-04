Son dakika: Lihtenştayn'da deprem oturumunda deprem oldu: O anlar kaydedildi!

Deprem oturumunda deprem oldu 0:00 / 0:00

Reuters

Lihtenştayn'da milletvekillerinin parlamentoda deprem sigortasını görüştüğü oturumda art arda iki deprem oldu. 1 Eylül'de gerçekleşen deprem anbean kaydedildi.

Milletvekili Bettina Petzold-Maehr, parlamentonda yaşanan deprem önce, Lihtenştayn vatandaşlarının olası bir depremden etkilenme ihtimalini anlatmıştı. Petzold-Maehr deprem sırasında şaşkınlığını gizleyemedi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nin kayıtları, İsviçre ile Avusturya arasındaki Lihtenştayn'da 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin ardından herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

39 binin biraz altında nüfusa sahip Lihtenştayn, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük dördüncü ülkesi.