'Son Şaka’ya talip var 0:00 / 0:00

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Hollywood merkezli Lionsgate, 'Son Şaka'nın yapım hakları için filmin yapımcı şirketi Two Yapım ile görüşmelere başladı. Şirketin Londra ofisiyle yapılan görüşmeler, 'Son Şaka’nın özgün hikâyesinin başka ülkelerde de filme çekilmesine olanak sağlayacak hakların Lionsgate firması tarafından satışını içeriyor.

'Son Şaka’, telefon şakalarıyla meşhur olmuş bir radyocunun, sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesinin ardından içine düştüğü garip olayları konu edindi. Başrollerinde Serdar Gökalp ve Ege Kökenli’nin yer aldığı film, Türkiye’de sinema salonları yeniden açıldığı takdirde nisanda yeniden gösterime girecek.

Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapatılması sonucu gösterimi yarım kalan 'Son Şaka', 11.608 kişi tarafından izlenmişti.