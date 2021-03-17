'Son Şaka’ya talip var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Lionsgate 'Son Şaka’ya talip oldu

Lionsgate, 'Son Şaka’nın özgün hikâyesinin başka ülkelerde de filme çekilmesine olanak sağlayacak hakları için filmin yapım şirketiyle görüşmelere başladı

Lionsgate 'Son Şaka’ya talip oldu
'Son Şaka’ya talip var
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hollywood merkezli Lionsgate, 'Son Şaka'nın yapım hakları için filmin yapımcı şirketi Two Yapım ile görüşmelere başladı. Şirketin Londra ofisiyle yapılan görüşmeler, 'Son Şaka’nın özgün hikâyesinin başka ülkelerde de filme çekilmesine olanak sağlayacak hakların Lionsgate firması tarafından satışını içeriyor.

'Son Şaka’, telefon şakalarıyla meşhur olmuş bir radyocunun, sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesinin ardından içine düştüğü garip olayları konu edindi. Başrollerinde Serdar Gökalp ve Ege Kökenli’nin yer aldığı film, Türkiye’de sinema salonları yeniden açıldığı takdirde nisanda yeniden gösterime girecek.

Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapatılması sonucu gösterimi yarım kalan 'Son Şaka', 11.608 kişi tarafından izlenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Osman Sekiz'in çekimlerine başladı
KÜLTÜR-SANATÇekimlerine başlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 62.397.500 TL destek
KÜLTÜR-SANAT62.397.500 TL destek
Son dakika: Türkiye'de geçtiğimiz yıl 120 yabancı yapım çekildi
KÜLTÜR-SANATYüzde 56 azaldı
“Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATİş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda yeni eser
2021 Oscar adayları belli oldu
KÜLTÜR-SANATOscar adayları belli oldu
Müzelere ziyaretçi sayısı % 74 azaldı
KÜLTÜR-SANATPandemi sürecinde çok azaldı
'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün ilk tanıtım filmi yayınladı
KÜLTÜR-SANATİlk tanıtım filmi yayınladı
'Evlerin Gözleri' Fular’t Sanat Galeri’sinde
KÜLTÜR-SANATBu resimlerde 'Evlerin Gözleri' var
Kitabın 'tamadres'i yayında
KÜLTÜR-SANATKitabın 'tamadres'i yayında
Kitap pazarının büyüklüğü % 11.26 düştü
KÜLTÜR-SANATKitap pazarı küçüldü