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Londra'nın en güzel kapıları

Giriş: 15.01.2019 - 17:11 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Bella Foxwell isimli fotoğrafçı Londra'yı 'kapı kapı' dolaşıp büyüleyici kareler çekiyor. Fotoğrafçı, The Doors of London (Londra'nın Kapıları) adını verdiği Instagram hesabından rüya gibi kareler paylaşıyor

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    Bella Foxwell isimli fotoğrafçı bir süredir Londra en güzel ve renkli kapılarının fotoğraflarını çekiyor.

     

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    Bella insanların kapılara özen göstermesi ve hatta bazen fazla cesur olmaları nedeniyle bu projeye başladığını belirtiyor.

     

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    Her kapının özel olduğunu düşünen fotoğrafçı The Doors of London (Londra'nın Kapıları) adını verdiği Instagram hesabından rüya gibi kareler paylaşıyor. 

     

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    Notting Hill sokaklarından canlı Brixton bölgesine kadar pek çok yeri kapı kapı dolaşıp fotoğraflarını çeken Bella, bu projeye 2.5 yıl önce başladığını belirtiyor. 

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    İşte o kareler...

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