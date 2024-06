LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

LÖSEV kanserle mücadele eden aileleri 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle destekliyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yıl da 10 binlerce aileye et yardımı yapılacak.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Lösemi-kanser tedavilerinde özelikle protein tüketimi hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı, hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

81 İLDE İHTİYAÇ SAHİBİ KANSER HASTALARINA ET DAĞITIMI YAPILIYOR

Mutlu Et projesi kapsamında Habertürk'e açıklamalarda bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Ayşenur Bayazıt, "Proje kapsamında Kurban Bayramı dönemi boyunca bağışçılarımızdan aldığımız vekaleten kurban bağışlarıyla bayramın ilk 3 günü anlaşmalı olduğumuz et entegre tesislerinde dini vecibelere uygun olarak ve bağışçılarımızın da isimleri okunarak kesimi gerçekleştiriyoruz. Kurban bayramının hemen akabinde dağıtabileceğimiz ilk parti taze kırmızı eti ailelerimize hemen ulaştırıyoruz" dedi.

Dağıtılamayan etlerin ise anlaşmalı firmalara emanet ettiklerini kaydeden Bayazıt, "12 ay boyunca 81 ilimizdeki yaklaşık 90 bin lösemi-kanser hastası çocuk ve yetişkin hastamıza anlaşmalı olduğumuz firmalardan peyderpey taze kırmızı et olarak ailelerimize dağıtıyoruz. Özellikle tedavi ve kemoterapi süreçlerinde taze kırmızı et tüketiminin protein desteği açısından büyük bir önemi var. Bu, hastaların iyileşmeleri için çok önemli olduğundan bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Kurban Bayramı öncesinde tüm illerimizde çok yoğun bir şekilde kırmızı et paketlerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Paketlerimizin içeriği taze ve kaliteli et ürünleri açısından çok zengin. Bu süreçte hastalarımızın iyileşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

2023'TE 60 BİN ADET KIRMIZI ET PAKETİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Bayazıt, geçen yıl Kurban Bayramı döneminde bir yıl boyunca ailelere yaklaşık 60 bin adet kırmızı et paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Dün İstanbul'da Avrupa yakasında ikamet eden 150 ailemize kırmızı et paketi gerçekleştirdik." TÜM KANSER HASTALARI FAYDALANABİLİYOR MU? Ayşenur Bayazıt, Sosyal Hizmetler ekipleri olarak sık sık hastane ziyaretleri yaptıklarını, hastanelerin hematoloji, onkoloji ve kemoterapi ünitelerini ziyaret ederek yeni kanser tanısı almış ailelere ulaştıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailelerimizin vakfımıza kayıt olmalarını sağlıyoruz. Sosyal Hizmetler departmanı olarak dosyalarını oluşturduktan sonra her ailemizin ihtiyaçları oranında ve eşit bir şekilde ayni ve nakdi yardımlarımızı iletmeye o andan itibaren başlıyoruz. Hastalığın ilk tanı aşamasında, hasta akut dönemdeyken, kemoterapi sürecindeyken en fazla nakdi ve ayni yardımlarımızı iletmeye başlıyoruz. Özellikle ilk bir yıllık dönemde çok yoğun bir şekilde bu yardımları yapıyoruz. Daha sonraki süreçte ise hastalarımız iyileşmeye başladıktan sonra artık sosyal hayata karışmaya başladıktan sonra psiko-sosyal desteklerimiz oluyor." Bayazıt, "Hasta yardım isterse, hastalığın iyileşmeme veya nüksetme gibi bir durumu varsa veya nakil söz konusu ise ya da sosyo-ekonomik anlamda hala bir ihtiyaç söz konusu ise ailelerimizin taleplerini dikkate alıyoruz. Dosyalarını tekrar inceliyoruz. Sosyal incelemelerden sonra hastamıza yine ihtiyacı oranında yapabileceğimiz tüm destekleri sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. AİLELER LÖSEV'E TEŞEKKÜR ETTİ Ergün Gökyüz, oğlu Ömer Asaf'a geçen yıl temmuz ayında kanser teşhisi konulduğu söyleyerek, "Oğlum 4.5 yaşındaydı. Genizeti-bademcik nedeniyle KBB uzmanına gitmiştik. Patoloji sonuçları geldi ve eylülde hastaneye yatırıldı. Lenf kanseri teşhisi konuldu ve 6 ay tedavi gördük. Şükür şu an iyi gibiyiz. LÖSEV'in hastalar için yaptığı yardımlar muhteşem. Biz de bağışımızı LÖSEV'e yapmaya çalışıyoruz" dedi.