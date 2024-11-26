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        Haberler Dünya Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bu akşam itibarıyla ateşkes olmasını umduğunu söyledi | Dış Haberler

        Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bu akşam itibarıyla ateşkes olmasını umduğunu söyledi

        Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail saldırılarının 60 gündür yoğun şekilde devam ettiğini ve ateşkesten yana olduklarını belirterek, "Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:34
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        Lübnan: Bu akşam ateşkes olabilir
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        Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail saldırısı altındaki ülkesinde bu akşamdan itibaren ateşkesin başlamasını umduğunu söyledi.

        Buhabib, merkezi İtalya'da bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nda "Barış için Diyalog" oturumunda konuştu.

        Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail saldırılarının 60 gündür yoğun şekilde devam ettiğini ve ateşkesten yana olduklarını belirterek, "Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor." dedi.

        Buhabib ayrıca "Güney Lübnan'daki tek otorite Lübnan hükümeti olmalıdır. Bunu başarmak için, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusu arasında işbirliğini teşvik etmek hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

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        Bu konuşmasından sonra İtalyan Rainews24 kanalına verdiği demeçte forumdaki konuşmasına değinen Buhabib, ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret etti ve "Evet, bunu söyledim ama nihai karar İsrail kabinesinindir ve her şeyden önce Başbakan Netanyahu'nundur." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 768 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

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