Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!

        İsrail-Hamas saldırıları 9. gününde sürerken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldı ve bir İsraillinin öldüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.

        2

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan ilk olarak İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına yönelik tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

        3

        İSRAİL TANKSAVAR FÜZE ATILAN ALANI BOMBALADI

        Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.

        4

        Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

         

         

        5

        Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.

         

         

        6

        1 İSRAİLLİ ÖLDÜ

        Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.

         

         

        7

        Açıklamada, 2'si orta derecede, 1'i hafif, 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

        8

        HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

        Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

         

        9

         

        Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

        Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

         

        10

        İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

         

        Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman! Haberi Görüntüle
        İsrail'den siviller için yeni süre
        İsrail'den siviller için yeni süre Haberi Görüntüle
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında Haberi Görüntüle
        #israil
        #lübnan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        İsrail'den siviller için yeni süre
        İsrail'den siviller için yeni süre
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor
        550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te