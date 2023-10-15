Habertürk ekibi Gazze sınırında

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla başlattığı saldırılara İsrail'in de yanıt vermesiyle başlayan saldırılar 9. gününde devam ediyor.

İşte anbean yaşananlar...

11.10: İsrail ordusu tam sekiz cephe açtı. Gazze'de iki tane hastane hiç kullanılamaz durumda. Su kesilmiş durumda elektrik de verilmiyor.

Dün akşam Gazze sınırına en yakın duvardan yayın yaptık, oradaki durum içler acısı. Büyük ihtimalle salı günü kara operasyonuna başlaması bekleniyor, ancak o güne yetişir mi bilinmiyor. Kara operasyonu şartları zorlayacak