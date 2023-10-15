Habertürk ekibi Gazze sınırında
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ediyor. İsrail-Gazze sınırında binlerce tank konuşlanırken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk,bölgeden son durumu aktardı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla başlattığı saldırılara İsrail'in de yanıt vermesiyle başlayan saldırılar 9. gününde devam ediyor.
İsrail bölgedeki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere bölgeden çekilmelerini söylerken sınırdaki hareketlilik sürüyor. Bölgedeki hareketlilik İsrail'in kara harekatının an meselesi olduğu iddialarını güçlendiriyor.
Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk bölgeden son gelişmeleri aktardı.
İşte anbean yaşananlar...
11.10: İsrail ordusu tam sekiz cephe açtı. Gazze'de iki tane hastane hiç kullanılamaz durumda. Su kesilmiş durumda elektrik de verilmiyor.
Dün akşam Gazze sınırına en yakın duvardan yayın yaptık, oradaki durum içler acısı. Büyük ihtimalle salı günü kara operasyonuna başlaması bekleniyor, ancak o güne yetişir mi bilinmiyor. Kara operasyonu şartları zorlayacak