        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 17 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 17 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 17 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga 2'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta tek maçla başlayacak. Eminevim Ümraniyespor, sahasında SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Ekim 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:32
        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 17 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga 2’de önemli maçlar oynanacak. İspanya La Liga’da Real Oviedo, sahasında Espanyol’u ağırlarken, Fransa 1. Ligi’nde PSG ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Ekim 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        2

        17 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        1. Lig

        20:00 Ümraniyespor - Sarıyer (TRT Spor)

        3

        İspanya - LaLiga

        22:00 Real Oviedo - Espanyol (S Spor Plus, TiviBu Spor 2)

        4

        Fransa - Ligue 1

        21:45 PSG - RC Strasbourg (beIN Sports 3)

        5

        Almanya - Bundesliga

        21:30 Union Berlin - Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        6

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:05 Al Fayha - Al Ittihad-Jeddah

        18:10 Al Kholood - Al Najma

        21:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh

        7

        Azerbaycan Premier Ligi

        13:30 Shamakhi - Kapaz (CBC Sport)

        18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi (CBC Sport)

        8

        Almanya Bundesliga 2

        19:30 Fortuna Düsseldorf - Braunschweig (Tivibu Spor 3)

        19:30 Hannover 96 - Schalke 04 (S Sport Plus)

        9

        EuroLeague Erkekler

        20.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

        20.30 Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)

        20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        21.00 LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

        21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

        21.45 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
