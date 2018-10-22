Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde böbrek taşı görülme sıklığı Türkiye ortalamasının üzerinde. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'na başvuruların çoğu da böbrek taşı şikayeti olan hastalardan oluşuyor. Sıcak iklime sahip Güneydoğu ve Ortadoğu ülkelerinden giden hastaların genetik ve metabolik nedenlerle böbreklerinde taş oluştuğu belirtiliyor. Operasyonla alınan böbrek taşları önce Maden Teknik Arama Enstitüsü'ne gönderilip analiz ediliyor. Doktorlar da bu analiz sonucuna göre taşın yeniden oluşmaması için tedavi başlatıyor.
6 AYLIK EFSUN'DA BÖBREK TAŞI
Habertürk muhabiri Veysi İpek'in özel haberine göre Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan böbrek taşı operasyonu yapılan hastaların önemli bir bölümü de bebeklerden oluşuyor. Onlardan biri de Siirt'te yaşayan 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan 6 aylık Efsun Aydın... Efsun da 7 yaşındaki abisi Mehmet ile 4 yaşındaki ablası Büşra ile aynı kaderi paylaştı. Krize dönüşen ağlama nöbetleri, bezinde koyu renkli idrar ve ebeveynlerinin acı tecrübesiyle vakit kaybedilmeden getirildiği üroloji servisinde teşhis hızlı konuldu. Genetik nedenlerle minik Efsun'un böbreğinde 12 milimetre çapında sistin taşı oluşmuştu. Başarıl bir ameliyatla Efsun sağlığına kavuştu.
1 YAŞIN ALTINDA 50 ÇOCUĞA OPERASYON
Dicle Üniversitesi Üroloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mansur Dağgülü, "Türkiye'de en çok böbrekte taş hastalığı Güneydoğu'da ve en çok taş ameliyatı da Dicle Üniversitesi'nde yapılıyor. Özellikle yaptığımız ameliyatlardan biri 1 yaş altı çocuklarda ameliyat yapıyoruz. Eldeki verilere bakıldığında yaptığımız son ameliyatla bu sayı 50'ye ulaştı. Türkiye ortalamalarının çok üzerinde, hatta dünyada ilk sıralardayız. Aslında 1 yaş altı bebeklerde çok görülen bir hastalık değil, yetişkinlerde gelişen bir hastalık" dedi.
BÖBREK TAŞI MTA'DA ANALİZ EDİLİYOR, DOKTOR ONA GÖRE TEDAVİ YAPIYOR
Vücutta bir aminoasit eksikliği ile sıcak bölgelerde az sıvı tüketiminin neden olduğu böbrek taşı, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden oluyor. Doç. Dr. Mansur Dağgülü "Genetik ve metebolik nedenlerden dolayı oluşan taşlar 5-6 aylık olduktan sonra 5 milimetrelik bir kesi yaparak böbreğe ince tüp ile giriyoruz. Taşları lazerle kırıyoruz. Sıkça görülen sistin taşı tespit edildiyse ilaç tedavisi başlıyoruz. Çıkan taşları Maden Teknik Arama Enstitüsü'ne göndererek analizini yaptırıyoruz. Analize göre, ilaç tedavisi başlatıyoruz.
Uzmanlar böbrek taşına karşı özelikle sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesini öneriyor.
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