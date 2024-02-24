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        Haberler Dünya Amerika Maduro, Fidan ile görüşmesini "harika" olarak nitelendirdi

        Venezuela lideri Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini "harika" olarak nitelendirdi

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 06:36 Güncelleme: 24.02.2024 - 06:46
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        Maduro, Fidan ile görüşmesini "harika" olarak nitelendirdi
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        Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre; başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

        VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI GİL'DEN BAKAN FİDAN PAYLAŞIMI

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı paylaştı.

        Sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan'ın uçaktan indiği anın fotoğraflarını paylaşan Gil, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz. Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen "iyi" ilişkilere işaret edilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.

        Türkiye ile Venezuela arasında, farklı alanlarda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı X'ten alınmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Venezuela
        #hakan fidan
        #Nicolas Maduro

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