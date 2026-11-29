Amerikalı müzik grubu Beach Boys'un kurucu üyelerinden Mike Love, 85 yaşında hayatını kaybetti. Love, son birkaç yıldır sağlık sorunları yaşıyordu.

Mike Love'ın sözcüsü Katie Altman, vefat haberini verirken, "Amerikan kültürünün bir simgesi olan sanatçı, eşsiz yeteneği ve nesiller boyu müzisyenlere ilham kaynağı olmasıyla hatırlanacak. Amerikan müziğine yaptığı olağanüstü katkıyı ve sevgili hayranları için sahne alırken duyduğu mutluluğu kutluyoruz" dedi.

Aylar süren son dakika iptalleri ve sağlık durumuyla ilgili belirsiz açıklamaların ardından, Beach Boys 10 Ekim'de sahneye geri dönmüş ve grubun uzun süredir konuk sanatçısı olan John Stamos kalabalığa seslenerek, "Mike bu gece burada” demişti. “Bazı sağlık sorunları yaşıyordu. Bazı gösterilerini iptal etmek zorunda kaldı. Ama bu geceyi kaçırmak istemedi" diyen Stamos, "Ona 'evde kal' dedik ama o, 'Hayır, Cincinnati'ye gidiyorum' dedi… En çok sevdiği şey bu. Seyirciyi seviyor. Müziği seviyor. Bunun hepiniz için ne kadar önemli olduğunu biliyor" ifadesini kullanmıştı.

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"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜYÜM AMA KALBİM KIRIK"

Love'ın sağlık sorunlarının ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen haziran ayındaki Avrupa turnesi sırasında hayranlarına bir açıklama yapan Love, "Kuzenim Brian'ın ölümünün birinci yıl dönümünde kız kardeşim Maureen'i kaybetmek, bronşit olarak başlayan ve ardından COVID ile devam eden iyileşme sürecimle birleşince, hem duygusal hem de fiziksel olarak beni çok yıprattı. Fiziksel olarak her geçen gün daha güçlü hissediyorum, ancak duygusal olarak kalbim kırık" demişti.

1941'de Los Angeles'ta doğan Love, Beach Boys'un kurucu üyelerinden biriydi. Grup 1961'de kurulduğunda üç Wilson kardeş, Love ve arkadaşları Al Jardine'den oluşuyordu.

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CALIFORNIA SOUND'UNUN YARATICISI

Şarkı sözleri arabalar, sörf ve güzel kızlarla dolu olan bu şarkılar, Güney California'da giderek büyüyen gençlik kültürünü yansıtıyordu ve "California sound'u" olarak adlandırılıyordu.

ABD'nin en başarılı müzik gruplarından biri olan The Beach Boys, grubun resmi internet sitesindeki verilere göre dünya çapında 100 milyondan fazla albüm ve plak sattı.

Onlarca yıl boyunca The Beach Boys'un değişmez isimlerinden biri olan Love, grup üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların yol açtığı ayrılıklara rağmen 2012 yılında grubun 50'nci kuruluş yıl dönümü turnesi kapsamında Brian Wilson ve diğer kurucu üyelerle yeniden bir araya geldi.

The Beach Boys, 1988 yılında Rock & Roll Hall of Fame'e dahil edildi, 2001 yılında ise Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.