Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fazıl Say'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

        Fazıl Say'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

        Fazıl Say, eşi Aslıhan And Say ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz yıl flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile dünyaevine girmişti.

        2

        Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü piyanistten bu kez evliliklerinin dönümüne özel bir paylaşım geldi.

        3

        Fazıl Say, eşiyle düğünlerinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evliliklerinin birinci yıl dönümünü romantik ifadelerle kutladı.

        4

        Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Müzikle, sevgiyle, içtenlikli bir aşkla dolu bir öykü bu; aynı zamanda çok sessiz ve çok sakin… Biz güzel yaşıyoruz kendi dünyamızda. Düğün fotoğraflarıydı, şuydu buydu; hiçbirinin şatafatına ihtiyaç duymadan geldik bugünlere, şimdi yıl dönümümüz… Hiçbir zaman gösterişe ihtiyaç duymamış, hep gerçeği aramış, acımasız aynalarla yüzleşmiş hayatlardan geliyoruz.

        5

        Ahhh, şu tuhaf çağda hem de; seveni sevmeyeni, işte malum dünya… Biz 'biziz' ama. Olduğumuz, bildiğimiz, hayattan öğrendiğimiz gibi biziz… Bir de müzik yaparken uçuşan sesler, sevgiler, hayaller ve umutlar bizim asıl evimiz, odağımız; ilk ve hep buluşmamız. Bizim sevgimiz birbirimizi anlamamız ve birbirimize benzememiz; birbirimizi tamamlamamız bazen, bazen sahip çıkmamız… Benzer yaralar, benzer deşikler, benzer tünellerden çıkmamız, benzer dertler, dert camiaları! Yani malum; hayat tabii ki bir düğündür.

        6

        Biz sesleriz, 'ses'iz. Anlayanımız da vardır. Ve asıl; çok güzel ailelerin çok güzel yetiştirdiği büyümüş çocuklarız. Nice senelere. Nice büyüyen ailelere… Büyük müzik ruhlarına ve güzel bir evrene…

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 58 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını bildirdi. (AA)

        #fazıl say
        #ünlü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi