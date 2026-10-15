Fazıl Say'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

Ahhh, şu tuhaf çağda hem de; seveni sevmeyeni, işte malum dünya… Biz 'biziz' ama. Olduğumuz, bildiğimiz, hayattan öğrendiğimiz gibi biziz… Bir de müzik yaparken uçuşan sesler, sevgiler, hayaller ve umutlar bizim asıl evimiz, odağımız; ilk ve hep buluşmamız. Bizim sevgimiz birbirimizi anlamamız ve birbirimize benzememiz; birbirimizi tamamlamamız bazen, bazen sahip çıkmamız… Benzer yaralar, benzer deşikler, benzer tünellerden çıkmamız, benzer dertler, dert camiaları! Yani malum; hayat tabii ki bir düğündür.