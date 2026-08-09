Nezaket Erden, saçlarını kısacık kestirdi
Oyuncu Nezaket Erden, canlandıracağı bir karakter için saçlarını kısacık yaptırdı
Nezaket Erden, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.
Erden, yeni projesinden canlandıracağı bir karakter için uzun olan saçlarını kısacık kestirdi.
36 yaşındaki oyuncu, son halini de sosyal medya hesabından yayımladı.
"KORKMADIM DEĞİL"
Nezaket erden, saçlarını kestirdikten sonra yaşadığı heyecanı ise şu sözlerle ifade etti: Bir rol için mi kestirdin diye soran çok olmuş. Toplu cevap vereyim: Evet, korkmadım değil. Ama bana güven veren, beni sarıp sarmalayan insanlarla çevriliyim. Cesaret ettim, iyi ki. Çok heyecanlıyım. Tahmin etmediğim kadar çok sevdim şimdilik saçlarımı. Sizin güzel yorumlarınızla da adaptasyonum hızlandı.
Ayrıca imaj değişikliğinin ardından birçok farkındalık kazandığını belirten oyuncu, özellikle kadın takipçilerine seslenerek, "Canım kız kardeşlerim, her halimizin güzel olduğunu birbirimize daha çok söyleyelim. Bir yerlerde kendini yalnız, kötü hisseden biri varsa yemin ederim ki benim de size baktığımda içimi ısıtan şey saçınız, kaşınız değil" dedi.