"KORKMADIM DEĞİL"

Nezaket erden, saçlarını kestirdikten sonra yaşadığı heyecanı ise şu sözlerle ifade etti: Bir rol için mi kestirdin diye soran çok olmuş. Toplu cevap vereyim: Evet, korkmadım değil. Ama bana güven veren, beni sarıp sarmalayan insanlarla çevriliyim. Cesaret ettim, iyi ki. Çok heyecanlıyım. Tahmin etmediğim kadar çok sevdim şimdilik saçlarımı. Sizin güzel yorumlarınızla da adaptasyonum hızlandı.