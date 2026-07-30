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        Haberler Magazin Yasemin Yazıcı'dan akademik başarı

        Yasemin Yazıcı'dan akademik başarı

        Oyuncu Yasemin Yazıcı'nın Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışması, 'Yılın Tezi' kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Uzun zamandır meslektaşı Onur Tuna ile aşk yaşayan oyuncu Yasemin Yazıcı, kariyerinin yanı sıra akademik başarısıyla da adından söz ettirdi.

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        Yazıcı'nın Liverpool Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı tez çalışması 'Yılın Tezi' seçildi.

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        Sosyal medya hesabından o anları yayımlayan Yasemin Yazıcı, gururunu takipçileriyle paylaştı.

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        "İYİ Kİ PES ETMEMİŞİM"

        Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sayısız uykusuz gece, son teslim tarihleri, tez düzeltmeleri, dizi-film setleri, tükenmişlik ve yetersizlik hissi... Ama sonunda psikoloji yüksek lisansı, 'Distinction', 'Yılın Tezi' ödülü. İyi ki pes etmemişim.

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        Yazıcı'nın bu paylaşımına; Hande Subaşı, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Belçim Bilgin, Sıla Türkoğlu, Ayça Ayşin Turan, Sinan Tuzcu, ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler tebrik yorumlarında bulundu.

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        Oyuncu, lisans eğitimini ise Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu - Sosyal Antropoloji Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştı.

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