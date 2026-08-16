Rihanna çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıttı
Çocuklarıyla bir süredir memleketi Barbados'ta zaman geçiren Rihanna, onlara yerel lezzetlerden tattırırken objektiflere yansıdı
Rihanna, çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıtırken görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, Barbados'ta bir "kültür günü" sırasında çocuklarına memleketine has yiyeceklerden tattırırken, satıcılarla ve çevresini saran Barbadoslu çocuklarla samimi anlar paylaştı.
ABD'de yaşasa da köklerinden kopmamayı tercih eden Rihanna, sarı bir toplu taşıma minibüsüyle Barbadoslular gibi seyahat ettikten sonra çocuklarıyla birlikte taze hindistan cevizi suyu ve jölesinin tadını çıkarmak için durdu.
38 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcı, çocukları RZA, Riot ve Rocki'ye Barbados'ta sık tüketilen meyvelerden tattırdıktan sonra yanına gelen satıcılarla ve çocuklarla poz vermeyi ihmal etmedi.
Rihanna, bir süredir doğduğu ülkede çocuklarıyla zaman geçiriyor. Geçen hafta birlikte Barbados'ta kendi adının verildiği caddeyi çocuklarıyla ziyaret etmişti.
Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen cadde, ünlü şarkıcının onuruna 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırıldı ve kültürel bir simge olarak kabul edildi.
Şarkıcı ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, deneyimin ne kadar şaşırtıcı olduğunu dile getirmişti.
Rihanna'nın paylaştığı fotoğraflarda, dört yaşındaki RZA ve üç yaşındaki Riot, anneleriyle birlikte yerde 'Rihanna' yazan bir tabelanın önünde poz verirken görülüyordu. Fotoğraflarda Rihanna, önümüzdeki ay bir yaşına girecek olan kızı Rocki Irish'i de kucağında tutuyordu.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan ve peş peşe üç çocuk dünyaya getiren Rihanna, yıllardır sahnelerden uzak ve albüm de çıkarmıyor.
Yakın zamanda bir albüm hazırlığı içinde olduğunu duyuran şarkıcı, geçen ay Jay-Z'nin konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkmıştı.