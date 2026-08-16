Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıttı

        Rihanna çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıttı

        Çocuklarıyla bir süredir memleketi Barbados'ta zaman geçiren Rihanna, onlara yerel lezzetlerden tattırırken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Rihanna, çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıtırken görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, Barbados'ta bir "kültür günü" sırasında çocuklarına memleketine has yiyeceklerden tattırırken, satıcılarla ve çevresini saran Barbadoslu çocuklarla samimi anlar paylaştı.

        2

        ABD'de yaşasa da köklerinden kopmamayı tercih eden Rihanna, sarı bir toplu taşıma minibüsüyle Barbadoslular gibi seyahat ettikten sonra çocuklarıyla birlikte taze hindistan cevizi suyu ve jölesinin tadını çıkarmak için durdu.

        3

        38 yaşındaki üç çocuk annesi şarkıcı, çocukları RZA, Riot ve Rocki'ye Barbados'ta sık tüketilen meyvelerden tattırdıktan sonra yanına gelen satıcılarla ve çocuklarla poz vermeyi ihmal etmedi.

        4

        Rihanna, bir süredir doğduğu ülkede çocuklarıyla zaman geçiriyor. Geçen hafta birlikte Barbados'ta kendi adının verildiği caddeyi çocuklarıyla ziyaret etmişti.

        5

        Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen cadde, ünlü şarkıcının onuruna 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırıldı ve kültürel bir simge olarak kabul edildi.

        6

        Şarkıcı ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, deneyimin ne kadar şaşırtıcı olduğunu dile getirmişti.

        Rihanna'nın paylaştığı fotoğraflarda, dört yaşındaki RZA ve üç yaşındaki Riot, anneleriyle birlikte yerde 'Rihanna' yazan bir tabelanın önünde poz verirken görülüyordu. Fotoğraflarda Rihanna, önümüzdeki ay bir yaşına girecek olan kızı Rocki Irish'i de kucağında tutuyordu.

        7

        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan ve peş peşe üç çocuk dünyaya getiren Rihanna, yıllardır sahnelerden uzak ve albüm de çıkarmıyor.

        8

        Yakın zamanda bir albüm hazırlığı içinde olduğunu duyuran şarkıcı, geçen ay Jay-Z'nin konserinde sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rihanna
        #Barbados
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da