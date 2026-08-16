Rihanna çocuklarına memleketi Barbados’un tatlarını tanıttı

Şarkıcı ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, deneyimin ne kadar şaşırtıcı olduğunu dile getirmişti.

Rihanna'nın paylaştığı fotoğraflarda, dört yaşındaki RZA ve üç yaşındaki Riot, anneleriyle birlikte yerde 'Rihanna' yazan bir tabelanın önünde poz verirken görülüyordu. Fotoğraflarda Rihanna, önümüzdeki ay bir yaşına girecek olan kızı Rocki Irish'i de kucağında tutuyordu.