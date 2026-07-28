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        Haberler Dünyadan Suri Cruise babası Tom Cruise ile yasal bağını kopardı

        Suri Cruise babası Tom Cruise ile yasal bağını kopardı

        Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes ile birlikteliğinden dünyaya gelen ve yıllardır görüşmediği kız Suri'nin, babasıyla yasal bağını kopardığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Suri Cruise, ayrı yaşadığı babası Tom Cruise ile ilişkisini resmen kesti. Tom Cruise ve Katie Holmes'un 20 yaşındaki kızı, yasal olarak Cruise soyadını bırakarak soyadını Noelle olarak değiştirdi.

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        Page Six'in haberine göre, kamu kayıtları, Suri'nin şu anda yaşadığı Pennsylvania'da seçmen kaydını Ekim 2024'te, Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki birinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde yaptırdığını gösteriyor. Cruise ve Holmes'un kızının, Suri Noelle adını kullanarak kayıt yaptırdığı öğrenilirken, bu ismin artık yasal adı olduğu da netleşti. Çünkü Pennsylvania mahkemeleri, seçmenlerin oy kullanmak için yasal adlarını kullanarak kayıt yaptırmaları gerektiğini belirtti.

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        Ayrıca Suri'nin üniversite için şehir değiştirmeden önce, New York'ta isim değişikliği başvurusu yapmış olabileceği düşünüldü.

        Suri, Pensilvanya'ya taşınmadan önce 47 yaşındaki annesi Katie Holmes ile New York'ta yaşıyordu. New York'ta isim değişikliği talepleri ya otomatik olarak gizleniyor ya da talep üzerine gizli tutuluyor.

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        Suri Noelle'nin yasal isim değişikliğini tam olarak ne zaman yaptığı bilinmiyor, ancak yıllardır bu adı kamuoyu önünde kullanıyor.

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        Ebeveynlerinin izinden giderek oyunculuk alanında kariyer inşa eden Suri, ilk olarak Haziran 2024'te LaGuardia Lisesi'nden mezun olurken, mezuniyet töreni broşüründe 64 yaşındaki babası Tom Cruise'un soyadını kullanmamasıyla manşetlere çıkmıştı. Suri'nin soyadı olarak seçtiği Noelle, annesi Katie Holmes'un ikinci adı.

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        Lise yıllarında 'The Addams Family: A New Musical' adlı müzikalde Morticia Addams rolünü üstlenerek oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Suri, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde müzikal tiyatro eğitimi alıyor. Genç kadın, mart ayında, Pittsburgh'daki New Hazlett Tiyatrosu'nda tek gecelik bir gösterimle sahnelenen 'Cosmic Microwave Background' adlı okuma oyununda Angel karakterini canlandırdı.

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        Suri, bu hafta William Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı eserinin modern bir uyarlaması olan 'Yaz Ortası!' adlı oyunda rol alacak. Oyunun önümüzdeki ay 2026 Edinburgh Festival Fringe'de Birleşik Krallık'taki ilk gösterimini yapması planlanıyor.

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        Sıkı bir Scientology tarikatı üyesi olan Tom Cruise ile Katie Holmes, Nisan 2006'da tek çocukları olan Suri'yi kucaklarına aldıktan yedi ay sonra evlendiler. İkilinin Ağustos 2012'de boşanmasından sonra Suri, annesiyle birlikte kaldı ve babasından uzaklaştı. Tom Cruise’un kızını en son 2012’de gördüğü biliniyor.

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        Nicole Kidman'la olan ilk evliliğinden şu anda 31 yaşında olan Bella ve 29 yaşında olan Connor adında iki evlatlık çocuğu olan Cruise, Kidman'dan üyesi olduğu Scientology tarikatı yüzünden olaylı bir şekilde boşanmasının ardından, Kate Holmes ile de aynı sebeple boşanmıştı.

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        Öte yandan soyadı darbesi, sadece Tom Cruise'a değil, Hollywood'un bir başka önemli yıldızı Brad Pitt'e de yapıldı. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık toplam altı çocuğu olan Pitt, Angelina Jolie'den 2016'dan ayrılmasından bu yana çocuklarıyla arasını düzeltemedi. Çocukları da 'Jolie-Pitt' şeklindeki soyadlarını birer birer mahkemeye giderek sadece 'Jolie' olarak değiştirdi.

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        Son olarak Pitt'in biyolojik kızı Vivienne soyadı değişikliği için mahkemeye gitti. Brad Pitt'in soyadını şu anda altı kardeşten yalnızca Pax ve Vivienne'in ikiz kardeşi Knox koruyor.

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        #suri cruise
        #Tom Cruise
        #katie holmes
        #soyadı
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