Furkan Andıç: Her şey yolunda
Arnavutköy'de görüntülenen aşıklar Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, ilişkileriyle ilgili sorulara "Her şey yolunda" yanıtını verdi
Giriş: 29 Kasım 2026 - 09:53 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
İkili, muhabirlerin sorularını "Arabaya geçmemiz lazım trafik olacak" diyerek nazikçe geri çevirdi. İlişkilerinin nasıl gittiği sorulan çiftten Furkan Andıç, "Her şey yolunda çok teşekkür ediyoruz" yanıtını vermekle yetindi.
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