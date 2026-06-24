Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid evleniyor

Ünlü süper modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid, evlilik yolunda ilk adımı attı. 62 yaşındaki Hollanda asıllı Amerikalı eski bir model olan Yolanda Hadid, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile nişanlandı.

Çiftin ne kadar süredir birlikte olduğu bilinmezken, Kendrick'in bu haftanın başlarında evlenme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Yolanda Hadid, inşaat şirketi CEO'su Joseph "Joey" Jingoli ile nişanını bir yıl önce sessizce sonlandırmıştı.

İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yolanda Hadid, 2021'de yıl dönümü kutlaması için Instagram'da Jingoli'ye olan sevgisini dile getiren bir paylaşım yapmıştı.

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Yolanda Hadid, daha önce Joseph "Joey" Jingoli ile nişanlıydı

Yolanda Hadid, Filistin asıllı gayrimenkul zengini Mohamed Hadid ile 1994 yılında evlendi; bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar adında üç çocuğu dünyaya geldi. Çift, 2000 yılında yollarını ayırsa da dostane ilişkilerini sürdürdü. Hadid kardeşlerin annesi, boşanma sonrasında da Hadid soyadını kullanmaya devam etti.

Mohamed Hadid - Bella Hadid

Yolanda Hadid, 2011-2017 yılları arasında da ünlü müzisyen David Foster ile evliydi.