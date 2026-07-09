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        Haberler Dünyadan Kate Hudson ailesiyle Yunanistan tatilinde

        Kate Hudson ailesiyle Yunanistan tatilinde

        Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ve üç çocuğuyla birlikte çıktığı Yunanistan tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Tatil eğlencesi

        Kate Hudson, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği Yunanistan tatilinden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 47 yaşındaki oyuncu, nişanlısı Danny Fujikawa ve üç çocuğuyla birlikte tatil anlarını takipçilerine yansıttı.

        Hudson, 22 yaşındaki oğlu Ryder, 14 yaşındaki oğlu Bingham ve yedi yaşındaki kızı Rani ile birlikte denize girerken, güneşlenirken ve oyunlar oynarken çekilen fotoğraflarıyla yazın tadını çıkardığını kanıtladı.

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        Üç çocuğunu farklı ilişkilerinden dünyaya getiren Hudson'ın en büyük oğlu Ryder, eski eşi Black Crowes grubunun solisti Chris Robinson'dan oldu.

        Küçük oğlu Bingham, Muse grubunun solisti olan eski nişanlısı Matt Bellamy ile olan birlikteliğinden dünyaya geldi.

        Hudson'ın en küçük çocuğu olan kızı Rani Rose'u ise şimdiki nişanlısı Fujikawa ile birlikteliğinden doğdu.

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