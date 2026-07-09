Kate Hudson ailesiyle Yunanistan tatilinde

Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Yaşam süresini ikiye katlayan ilaç

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ne damga vuran ve zorlu pankreas kanseri hasta gruplarında sağkalım süresini iki katına çıkaran yeni nesil ilacın detaylarını Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren'e sorduk. Pankreas kanseri neden tanısı zor bir hastalık... Daha Fazla Göster Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ne damga vuran ve zorlu pankreas kanseri hasta gruplarında sağkalım süresini iki katına çıkaran yeni nesil ilacın detaylarını Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren'e sorduk. Pankreas kanseri neden tanısı zor bir hastalık, yeni ilaç ne vadediyor, ilacın şu an satışı var mı, kanser artık kronik bir hastalığa mı dönüşüyor? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın röportajı. Daha Az Göster