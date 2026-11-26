Britney Spears, Şükran Günü için uzun süredir görüşmediği ailesiyle yeniden bir araya geldi. 44 yaşındaki şarkıcı, tatili annesi Lynne, babası Jamie, kız kardeşi Jamie Lynn'in yanı sıra 21 yaşındaki oğlu Sean Preston ve 20 yaşındaki oğlu Jayden James'le geçirmek üzere, ABD'de doğduğu kent Louisiana'ya gitti.

Londra'daki tatilinin ardından birkaç gün önce memleketine dönen şarkıcı, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte şehirde görüldü.

Şarkıcı, kısa süre önce, yıllarca süren kopukluğun ardından ailesini çok özlediğini itiraf ettiği ve daha sonra sildiği bir Instagram gönderisinde, ailesinden özür dilemişti.

Britney Spears yıllarca kopuk bir ilişki sürdürdüğü çocuklarıyla 2024 yılı sonunda barıştı

Spears'ın ailesine karşı duyguları yıllar içinde hep inişli çıkışlıydı. Şarkıcı, geçen hafta, önce yazıp sonra sildiği sosyal medya gönderisinde, "Böylesine güzel bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Geçmişteki sorunları tekrar gündeme getirdiğim için çok üzgünüm, ama sanırım bunu kalbimi korumam gerektiğini fark ettiğim için yaptım. Bu benim sevme şeklim ve sizi sevdiğimde, sizi gerçekten seviyorum" demişti.

REKLAM

"AİLEMDEM ÖZÜR DİLERİM"

Spears, inatçı olabildiğini, bunun çocukça ve utanç verici olduğunu söyledikten sonra, "Açıkçası ben de bir insanım ve söylediklerimde psikolojik açıdan bir doğruluk payı olabilir. Her halükarda, bu anıları gündeme getirdiğim için ailemden özür dilerim" ifadesini kullanmıştı.

Ailesinin Spears'ı her yıl Şükran Günü kutlamalarına davet ettiği biliniyor. Bu yıl davete olumlu cevap veren Spears, bugün annesi Lynne'in ya da Louisiana'daki başka bir aile üyesinin evinde verilecek Şükran Günü yemeğine katılacak.

BABASININ 13 YILLIK VASİLİĞİNE SON VERDİ

Babasının, geliri ve mal varlığı üzerindeki 13 yıllık vesayetinin Kasım 2021'de sona ermesinden bu yana Spears, sosyal medyada ebeveynlerini ve kardeşlerini defalarca eleştirerek, kendisine kötü muamelede bulunduklarını ve zarar verdiklerini iddia etmişti.

Spears, mahkeme kararıyla babasının vasi olarak atanmasının ardından hayatını, kariyerini ve hatta tıbbi kararlarını bile kontrol altına aldığını söylemiş, hukuki zaferinin ardından yaptığı paylaşımlarda annesini ve kız kardeşini de kötülemişti.