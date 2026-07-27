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        Haberler Magazin Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi

        Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi

        Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdürdüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Manevi kızını evlat edindi

        Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), 9 yaşından bu yana yanında büyüyen, uzun yıllardır manevi kızı olarak gördüğü ve birlikte sanat projeleri yürüttüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı (49) resmi olarak evlat edinmek için dava açtı.

        Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları sırasında hastane sürecinde kendisine destek olan ve refakatçiliğini üstlenen Yeltan'a bu talebini ileten Güreli, olumlu yanıt almasının ardından hukuki süreci başlattı.

        Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Yeltan'ın Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinmeye engel bir durumun bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de bu karara onay verdiği belirtildi. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından Güreli'nin talebini kabul ederek evlat edinme kararını resmiyete kavuşturdu.

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        #mehmet güreli
        #Görkem Yeltan
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