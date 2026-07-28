'Yorgun Güneş'in çekimleri bitti
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın, başrollerini Pınar Deniz, Osman Sonant ve Altan Erkekli'nin paylaştığı 'Yorgun Güneş' filminin çekimleri tamamlandı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
Nuri Bilge Ceylan’ın merakla beklenen yeni filmi 'Yorgun Güneş'in seti sona erdi. Haziran başında İstanbul’da start verilen, ardından Assos’ta sürdürülen çekimler tamamlandı.
Filmin başrol oyuncusu Pınar Deniz, set sürecinin bittiğini duyurdu. Deniz, Nuri Bilge Ceylan ile çekilmiş fotoğrafını "Paydos" mesajıyla Instagram’da paylaştı.
Bir sahil kasabasında geçen ve etkileyici bir baba-kız yüzleşme hikâyesini konu alan 'Yorgun Güneş'te Pınar Deniz 'Defne', Altan Erkekli de babası 'Sabri' rolünde seyirci karşısına çıkacak.
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