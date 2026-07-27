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        Haberler Magazin Sefo'dan kendisini tanımayan pazarcıya esprili yanıt

        Sefo'dan kendisini tanımayan pazarcıya esprili yanıt

        Konser için Yalova'ya giden Sefo, yol kenarında satış yapan bir pazarcıyla sohbet etti. Rapçi, satıcının kendisine "Sanatçı mısın?" diye sorması üzerine esprili bir şekilde "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Pazarcı ünlü rapçiyi tanımadı

        Seyfullah Sağır olarak bilinen rapçi Sefo, konser vermek üzere gittiği Yalova'da yol kenarında satış yapan bir pazarcıyla sohbet etti.

        Sefo, yanındaki bir kişinin arabayı durdurup meyve alışverişi yapması üzerine satıcıya "Ben konsere geç kalmışım, bu kız burada alışveriş yapıyor" dedi. Bunun üzerinde pazarcı da rapçiye "Sanatçı mısın?" sorusunu yöneltti. Sefo, bu soruya "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak" diyerek yanıt verdi.

        Diyaloğun devamında satıcı, rapçiyi tanımayarak onu Sefo'ya benzetti. Bunun üzerine "Sefo mu yakışıklı ben mi?" sorusunu yönelten rapçi, "Sen" yanıtını alınca "Sefo işine baksın" diyerek karşılık verdi.

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