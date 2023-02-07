Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi.

— Mahir İpek (@ipekmahir) February 6, 2023

"KALANLAR İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "SAR Arama Kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

— Mahir İpek (@ipekmahir) February 6, 2023

"YEĞENLERİMİN TAMAMINI KURTARDILAR"

Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: HT Magazin, İHA

