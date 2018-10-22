Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, 10 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit edilmesi ile ilgili davanın bugün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. 6'sı tutuklu toplam 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, sanıklar, tarafların avukatlarının yanı sıra, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Safitürk'ün yakınları katıldı. Basın mensuplarının 'yer olmadığı' gerekçesiyle alınmadığı duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, verilen aradan sonra kararını açıklarken, tutuklu sanık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'nu, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu 3 sanığın, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2'si tutuklu, 9'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.

AĞABEYDEN KARARA TEPKİ

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamının, makam odasında çalışırken katledildiğini belirterek, "Bugün de burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin" diye konuştu.

ŞEHİT KAYMAKAMIN BABASI: HUKUK KARARI VERMİŞTİR, SON SÖZÜ SÖYLEMİŞTİR

Mardin'de şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunu şehit edenlerle ilgili yargının verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun" dedi.

Mardin'in Derik Kaymakamıyken hain saldırıda şehit düşen Muhammed Fatih Safitürk'le ilgili görülen davada bugün karar çıktı. Şehit kaymakamın Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oturan ailesinin yüreğindeki acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Şehidin babası 73 yaşındaki Asım Safitürk, yargının verdiği kararı değerlendirdi. Asım Safitürk, hukuk sisteminin son sözü söylediğini ve verilen kararı doğru bulduğunu belirterek, "Hukuk kararı vermiştir, son sözü söylemiştir. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Vatan sağolsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağolsun. Allah bir daha terör belasından memleketi muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Yapılacak bir şey yok hukuk kararı vermiştir. Bir ay sonra 2 yıl bitiyor. Hukuk araştırıyor, kararını öyle hemen rastgele değil, inceliyor, kanaatlerini biriktiriyor, en son karar inşallah doğrudur diye düşünüyorum. Milletimizin başı sağolsun, hepimizin başı sağolsun. Allah milletimize memleketimize zeval vermesin. Vatan sağolsun, millet sağolsun" dedi.

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