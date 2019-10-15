Malatya Beşiktaşlılar Derneği’nden Serdal Adalı’ya destek

Malatya Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Kulübü’nün 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongresinde başkan adaylardan Serdal Adalı’yı destekleyeceğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada seçimli kongreden Beşiktaş Kulübü’nün daha da güçlenerek çıkacağına inanıldığı vurgulandı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği’nin yazılı açıklamasında, “20 Ekim 2019 tarihinde olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Beşiktaşımızı hak ettiği standartlara kavuşturacağına ve yeniden ezeli rakiplerimizle rekabet ortamına taşıyabileceğine canı gönülden inandığımız Sayın Serdal Adalı beyefendinin Beşiktaş Jimnastik Kulubü başkan adaylığını tıpkı 2013 senesinde olduğu gibi Malatya Beşiktaşlılar Derneği olarak desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

MALATYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:57

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.