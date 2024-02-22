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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:00
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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.V. idaresindeki 44 AFB 960 plakalı otomobil, Dilek Mahallesi'nde, M.G'nin kullandığı 44 BL 403 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 44 BL 403 plakalı otomobildeki S.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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