Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile 44 BL 403 plakalı otomobildeki S.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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