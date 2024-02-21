Malatya'da hurda demir çalan 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi'ndeki enkaz döküm alanında şüpheli bir kamyonet olduğu yönünde ihbar alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.