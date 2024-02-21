Malatya'da hurda demir çalan 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da hurda demir çalarken suç üstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da hurda demir çalarken suç üstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi'ndeki enkaz döküm alanında şüpheli bir kamyonet olduğu yönünde ihbar alındı.
Kamyonette arama yapan ekipler, yaklaşık 700 kilogram hurda demir ele geçirdi.
Suçüstü hırsızlık yaparken yakalanan A.K. ve S.Ç, gözaltına alındı.
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