Malatya'da sanayi sitesindeki yangında 7 dükkan zarar gördü
Malatya'nın Darende ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinde hasar oluştu.
Malatya'nın Darende ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinde hasar oluştu.
Balaban Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, sitedeki diğer dükkanlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 iş yeri zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.