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        Malatya'da sanayi sitesindeki yangında 7 dükkan zarar gördü

        Malatya'nın Darende ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:40
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        Malatya'da sanayi sitesindeki yangında 7 dükkan zarar gördü
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        Malatya'nın Darende ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinde hasar oluştu.

        Balaban Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, sitedeki diğer dükkanlara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 iş yeri zarar gördü.

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