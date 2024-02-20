Malatya'da sanayi sitesindeki yangında 7 dükkan zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, sitedeki diğer dükkanlara da sıçradı.

Balaban Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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