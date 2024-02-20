Malatya'da otel odasından 150 bin dolar çalan 4 zanlı yakalandı

Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların A.İ, M.M.A, M.M. ve O.İ. olduğunu belirledi.

Olayın mağduru H.G. ile Kamerun uyruklu S.O.A. ifadelerinde, araç almak için yanlarında getirdikleri paranın, odada bulunmadıkları esnada kasayla birlikte çalındığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelin odasından 150 bin doların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da, otel odasından 150 bin dolar çalan 4 şüpheli yakalandı, operasyonda çalınan paranın 114 bin doları ele geçirildi.

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