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        Bakan Işıkhan, Malatya'da

        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Işıkhan ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, daha sonra katıldığı İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti, kentteki deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, gün içerisinde STK temsilciler ve iş insanları ile bir araya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:32
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        Bakan Işıkhan, Malatya'da
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        ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Işıkhan ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, daha sonra katıldığı İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti, kentteki deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, gün içerisinde STK temsilciler ve iş insanları ile bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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