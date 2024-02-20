Bakan Işıkhan, Malatya'da
ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Işıkhan ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, daha sonra katıldığı İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti, kentteki deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, gün içerisinde STK temsilciler ve iş insanları ile bir araya gelecek.
ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Işıkhan ilk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, daha sonra katıldığı İl İstişare Toplantısı'na başkanlık etti, kentteki deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Işıkhan, gün içerisinde STK temsilciler ve iş insanları ile bir araya gelecek.
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