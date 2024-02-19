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        YSK Başkanı Yener, Malatya'da

        YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen YSK Başkanı Ahmet Yener, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin Vali Yazıcı'dan bilgiler alan YSK Başkanı Yener, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Malatya'da hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Yener, depremin etkilediği illerde de incelemelerde bulunacağını söyledi. Malatya'da yaptığı incelemelerde eşgüdümlü çalışıldığını gördüğünü kaydeden Yener, "Birlikte çalışarak 31 Mart 2024 tarihi için Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Gelinen son durumu da valimiz ile birlikte değerlendirdik, kendileri konteyner ve diğer hususlarda bizlere tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Bizler bu süre içerisinde yapmış olduğumuz gözlemlerde Malatya'nın yaralarını sarmakta olduğunu gördük. Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı. Konteynerlerin kurulacağı yerlerle ilgili olarak il seçim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Mülki idare amirlerimiz ile koordine içerisindeler. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:39
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        YSK Başkanı Yener, Malatya'da
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        YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen YSK Başkanı Ahmet Yener, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin Vali Yazıcı'dan bilgiler alan YSK Başkanı Yener, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Malatya'da hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Yener, depremin etkilediği illerde de incelemelerde bulunacağını söyledi. Malatya'da yaptığı incelemelerde eşgüdümlü çalışıldığını gördüğünü kaydeden Yener, "Birlikte çalışarak 31 Mart 2024 tarihi için Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Gelinen son durumu da valimiz ile birlikte değerlendirdik, kendileri konteyner ve diğer hususlarda bizlere tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Bizler bu süre içerisinde yapmış olduğumuz gözlemlerde Malatya'nın yaralarını sarmakta olduğunu gördük. Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı. Konteynerlerin kurulacağı yerlerle ilgili olarak il seçim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Mülki idare amirlerimiz ile koordine içerisindeler. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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