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        Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz (2)

        'HEDEFİMİZ2 AYDA 75 BİN KONUTUN TESLİMİNİ YAPMAK' Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yapımına başlanılan kalıcı konutların kura çekimi ve anahtar teslimi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile yapıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, yerel yöneticiler ile depremzede vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu birlikte gerçekleştirdiklerini vurguladı.  Asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: " Biz depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı ve enkaz altında kalan hayalleri hiç unutmadık unutmayacağız. Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz fakat diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte Allah'ın izni ile kararlıyız. Tüm dünya diyor ki, 'dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz' evet gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde tam 75 bin konutun teslimini yapmak. Ardından da her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun ve köy evinin Allah'ın izni ile hak sahiplerimize teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak." dedi. Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda 6 bin 181 konut için kura çekimi gerçekleşti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anahtarlarını teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:18
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        Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz (2)
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        'HEDEFİMİZ2 AYDA 75 BİN KONUTUN TESLİMİNİ YAPMAK' Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yapımına başlanılan kalıcı konutların kura çekimi ve anahtar teslimi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile yapıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, yerel yöneticiler ile depremzede vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu birlikte gerçekleştirdiklerini vurguladı.  Asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdüklerini ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: " Biz depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı ve enkaz altında kalan hayalleri hiç unutmadık unutmayacağız. Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz fakat diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte Allah'ın izni ile kararlıyız. Tüm dünya diyor ki, 'dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyorsunuz' evet gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde tam 75 bin konutun teslimini yapmak. Ardından da her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun ve köy evinin Allah'ın izni ile hak sahiplerimize teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimiz sizlerin ellerinden bir an olsun ayrılmayacak." dedi. Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda 6 bin 181 konut için kura çekimi gerçekleşti. Kurada ismi çıkan hak sahiplerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anahtarlarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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