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        Malatya'da 6 bin 181 konut depremzedelere teslim edilecek

        MALATYA'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konutu, cumartesi günü depremzedelere teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının kura çekimi cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşecek. 6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de kura çekimine gelecek. Türkiye'nin sağlamlığı test edilmiş ve sınavı geçmiş bir TOKİ'miz var şükürler olsun. Burada TOKİ'nin yaptığı güvenli evlere vatandaşlarımız 17'sinden itibaren yerleşmeye başlayacaklar" dedi. Vali Yazıcı, teslim edilecek konutların 3+1 ve 105 metrekare olduğunu, vatandaşların evlerine yerleşmesi ile yaşamının normalleşmesinin hızlanacağına inandığını da kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:36
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        Malatya'da 6 bin 181 konut depremzedelere teslim edilecek
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        MALATYA'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konutu, cumartesi günü depremzedelere teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının kura çekimi cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşecek. 6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de kura çekimine gelecek. Türkiye'nin sağlamlığı test edilmiş ve sınavı geçmiş bir TOKİ'miz var şükürler olsun. Burada TOKİ'nin yaptığı güvenli evlere vatandaşlarımız 17'sinden itibaren yerleşmeye başlayacaklar" dedi. Vali Yazıcı, teslim edilecek konutların 3+1 ve 105 metrekare olduğunu, vatandaşların evlerine yerleşmesi ile yaşamının normalleşmesinin hızlanacağına inandığını da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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